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Миккель Дамсгор
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Миккель Дамсгор
№38
Полузащитник
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Ближайший матч
Лацио - Сампдория
Команда
Сампдория
Гражданство
Дания
Возраст
21
Рост
176
Вес
70
История, которая периодически происходит, – скаут приехал смотреть одного парня, а разглядел другого. Им оказался Дамсгор. Рос фанатом «МЮ» (еще бы, ведь там играл Петер Шмейхель), а в «Сампдории» получил прозвище Il Ragazzino («маленький мальчик»).
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
2020
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
07.05.2022
07 мая 2022
сб
21:45
Лацио
-:-
Сампдория
07.05.2022
07 мая 2022
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
-
Сампдория
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
19:00
Сампдория
1 : 0
Дженоа
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1
Дженоа
0
был в запасе
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
15:30
Сампдория
1 : 2
Салернитана
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
15:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Салернитана
2
был в запасе
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
Сампдория
3 : 3
Удинезе
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
3
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
19:30
Сампдория
0 : 4
Наполи
28'
28'
28'
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
13:30
Сампдория
2 : 2
Интер
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
23.08.2021
23 авг. 2021
пн
21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
23.08.2021
23 авг. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
21:45
Верона
1 : 1
Сампдория
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Сампдория
1
был в запасе
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
13:30
Ювентус
3 : 2
Сампдория
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
3
Сампдория
2
был в запасе
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
13:30
Эмполи
0 : 3
Сампдория
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур