Миккель Дамсгор №38 Полузащитник Подписаться

Ближайший матч Лацио - Сампдория

Команда Сампдория

Гражданство Дания

Возраст 21

Рост 176

Вес 70

История, которая периодически происходит, – скаут приехал смотреть одного парня, а разглядел другого. Им оказался Дамсгор. Рос фанатом «МЮ» (еще бы, ведь там играл Петер Шмейхель), а в «Сампдории» получил прозвище Il Ragazzino («маленький мальчик»).