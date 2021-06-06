Линдон Дайкс №9 Нападающий Подписаться

Команда Куинз Парк Рейнджерс

Возраст 25

Рост 188

Вес 75

Родился в Австралии, где играл в регби. А сестра взяла за Австралию золото по гимнастике на Играх Содружества.