Линдон Дайкс
№9
Нападающий
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Возраст
25
Рост
188
Вес
75
Родился в Австралии, где играл в регби. А сестра взяла за Австралию золото по гимнастике на Играх Содружества.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Люксембург
0 : 1
Шотландия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 82'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Люксембург
0
Шотландия
1
минуты: 1' - 82' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 61'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
минуты: 1' - 61' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь