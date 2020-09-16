D. Redmond
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
Б36 Торсхавн
1(5) : 1(4)
ТНС
206'
206'
206'
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
206'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Б36 Торсхавн
1(5)
ТНС
1(4)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:30
ТНС
3 : 1
Жилина
76'
76'
76'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 104'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ТНС
3
Жилина
1
минуты: 1' - 104' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд