D. Grote
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
24'
24'
24'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
минуты: 1' - 79' / Германия. Кубок, 1/4 финала
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Рот-Вайсс
1 : 0
Арминия
49'
49'
49'
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 66'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
1
Арминия
0
минуты: 1' - 66' / Германия. Кубок, 1/32 финала