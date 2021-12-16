D. Aguirre

№0
Нападающий
D. Aguirre
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Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 23:00
Депортиво
1 : 2
Осасуна
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 2 раунд
Депортиво
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
УКАМ Мурсия
3 : 4
Депортиво
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3
Депортиво
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1 раунд