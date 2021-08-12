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Connor McLennan
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Connor McLennan
№18
Нападающий
Connor McLennan
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:45
Абердин
2 : 1
Брейдаблик
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:45
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Абердин
2
Брейдаблик
1
был в запасе
22.07.2021
22 июля 2021
чт
21:45
Абердин
5 : 1
Хэкен
90'
90'
90'
22.07.2021
22 июля 2021
чт
21:45
90'
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Абердин
5
Хэкен
1
был в запасе
19.08.2021
19 авг. 2021
чт
19:00
Карабах
1 : 0
Абердин
19.08.2021
19 авг. 2021
чт
19:00
был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1
Абердин
0
был в запасе
05.08.2021
05 авг. 2021
чт
22:00
Брейдаблик
2 : 3
Абердин
05.08.2021
05 авг. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 46'
Лига конференций, 3 раунд
Брейдаблик
2
Абердин
3
минуты: 1' - 46' / Лига конференций, 3 раунд
29.07.2021
29 июля 2021
чт
19:30
Хэкен
2 : 0
Абердин
29.07.2021
29 июля 2021
чт
19:30
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Хэкен
2
Абердин
0
был в запасе