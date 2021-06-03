Христос Цолис
№11
Нападающий
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Команда
ПАОК
Возраст
19
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:45
Бельгия
1 : 1
Греция
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Бельгия
1
Греция
1
был в запасе