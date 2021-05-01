Cody Drameh
№37
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Лидс
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон & Хов
2
Лидс
0
был в запасе