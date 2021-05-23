Clément Depres
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
был в запасе