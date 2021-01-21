Шимон Чиж

№53
Полузащитник
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Ближайший матч
Лацио - Сампдория
Команда
Лацио
Гражданство
Польша
Возраст
20
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:15
Лацио
2 : 1
Парма
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:15
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
2
Парма
1
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 19:45
Аталанта
3 : 2
Лацио
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 19:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
3
Лацио
2
был в запасе