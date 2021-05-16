Сергей Чибисов
№75
Полузащитник
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Команда
Зенит
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
был в запасе