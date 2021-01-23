Chris Martin
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Миллуолл
0 : 3
Бристоль Сити
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Бристоль Сити
3
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
83'
83'
83'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
83'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала