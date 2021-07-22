Chris Johns

№1
Нападающий
Chris Johns
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
Линфилд
4 : 0
Борац
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Линфилд
4
Борац
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Борац
0 : 0
Линфилд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Борац
0
Линфилд
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд