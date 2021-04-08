Cheikh N'Doye
№8
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 20:00
Ред Стар
2(4) : 2(5)
Лион
205'
205'
205'
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 20:00
205'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ред Стар
2(4)
Лион
2(5)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
Ред Стар
3 : 2
Ланс
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ред Стар
3
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала