Камил Ахмет Черекчи
№2
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Возраст
29
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур