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Коронавирус
Рамен Цепеле
№39
Защитник
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Команда
Интер
Возраст
18
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
Албания
3 : 2
Белоруссия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Албания
3
Белоруссия
2
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Албания
3 : 1
Казахстан
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Албания
3
Казахстан
1
был в запасе
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
19:00
Литва
0 : 0
Албания
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Литва
0
Албания
0
был в запасе
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
16:00
Казахстан
0 : 0
Албания
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Казахстан
0
Албания
0
был в запасе
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
был в запасе