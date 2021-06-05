Эндри Чекичи
№8
Нападающий
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Команда
Олимпия
Возраст
24
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 19:00
Уэльс
0 : 0
Албания
05.06.2021 05 июня 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 76'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Уэльс
0
Албания
0
минуты: 1' - 76' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь