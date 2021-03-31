Николае Чеботари
№28
Вратарь
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Команда
Сфынтул Георге
Возраст
24
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Дания
8 : 0
Молдавия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Дания
8
Молдавия
0
был в запасе