Carlos Dominguez
№40
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Сельта
2 : 3
Бетис
40'
40'
40'
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Барселона
1 : 2
Сельта
51'
51'
51'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
1
Сельта
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
2 : 4
Сельта
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2
Сельта
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур