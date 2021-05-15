Алан Цараев
№6
Полузащитник
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Команда
Алания
Возраст
22
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
был в запасе