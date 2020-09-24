Callum Lang
№29
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:30
Хапоэль
3 : 0
Мазервелл
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:30
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
3
Мазервелл
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
Колрейн
1 : 2
Мазервелл
16'
71'
16'
71'
16'
71'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
16'
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Колрейн
1
Мазервелл
2
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:45
Мазервелл
5 : 1
Гленторан
58'
58'
58'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:45
58'
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Мазервелл
5
Гленторан
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд