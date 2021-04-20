Керим Чалханоглу
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шальке-04
Возраст
18
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 25 тур
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур