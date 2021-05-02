Анибал Чала
№13
Защитник
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Команда
Дижон
Возраст
25
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
16.10.2020 16 окт. 2020 пт 20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020 16 окт. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур