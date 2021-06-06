Григол Чабрадзе
№35
Защитник
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Команда
Динамо
Возраст
25
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
был в запасе