C. Lybohy
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
Кане Руссийон
1 : 2
Монпелье
73'
73'
73'
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Кубок, 1/4 финала
Кане Руссийон
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 78' / Франция. Кубок, 1/4 финала