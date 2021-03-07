C. Jougon
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Анжер
5 : 0
Францискан
21'
21'
21'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Анжер
5
Францискан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала