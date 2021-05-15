Сергей Бутыря
№88
Вратарь
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Команда
Шинник
Возраст
17
Рост
190
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
был в запасе