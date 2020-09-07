Лукаш Будински
№23
Полузащитник
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Команда
Млада Болеслав
Возраст
29
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Чехия
1 : 2
Шотландия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 55'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Чехия
1
Шотландия
2
минуты: 1' - 55' / Лига наций. Лига В, 2 тур