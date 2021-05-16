Иван Будачев
№16
Вратарь
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Команда
Динамо
Возраст
19
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
был в запасе