Bruno Dita
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Шкендия
1 : 3
Тоттенхэм
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шкендия
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:45
Ботошани
0 : 1
Шкендия
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ботошани
0
Шкендия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд