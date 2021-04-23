Натан Бродхед
№34
Нападающий
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Команда
Эвертон
Возраст
23
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
был в запасе
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
был в запасе
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
был в запасе
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
был в запасе