Рон Броя
№4
Полузащитник
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Команда
Партизани
Возраст
25
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Косово
1 : 2
Греция
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Косово
1
Греция
2
был в запасе