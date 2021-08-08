Brian Behrendt

№3
Нападающий
Brian Behrendt
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Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
германия. кубок
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 19:30
Айнтрахт
1 : 2
Гамбург
43'
43'
43'
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
1
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала