Зак Брант
№31
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
19
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе