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Спартак
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Легкая атлетика
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Материалы
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Бранислав Иванович
№20
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Возраст
37
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Реакция Ивановича на чемпионство «Зенита» – 💣
#Бранислав Иванович
06 июля 2020, 00:40
Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший
#Зенит
20 июня 2020, 22:45
Все ругали Z+ за мат и жесткость. Теперь его превратили в шоу для детей
#Z+
07 апреля 2019, 22:30