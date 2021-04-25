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Джейден Браф
№21
Нападающий
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Команда
Удинезе
Возраст
18
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
73'
73'
73'
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
73'
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе