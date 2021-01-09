Bradley Dack
№23
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Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Блэкберн
0 : 1
Донкастер Роверс
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
0
Донкастер Роверс
1
минуты: 1' - 73' / Англия. Кубок, 1/32 финала