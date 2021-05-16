Boubakar Camara
№36
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Бордо
3 : 0
Ланс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Ланс
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
2 : 1
Ним
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2
Ним
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
был в запасе