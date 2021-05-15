Дмитрий Бородин
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Чайка
Возраст
21
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 34' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 34' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
был в запасе