Кевин Бома
№20
Защитник
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Команда
Анжер
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
3 : 0
Анжер
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3
Анжер
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе