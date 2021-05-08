Ефим Бойцов
№68
Полузащитник
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Команда
Акрон
Возраст
21
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
32'
32'
32'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур