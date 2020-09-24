Bojan Matić
№91
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Шарлеруа
2 : 1
Партизан
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шарлеруа
2
Партизан
1
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Сфынтул Георге
0 : 1
Партизан
120'
120'
120'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сфынтул Георге
0
Партизан
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд