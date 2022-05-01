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Пьетро Боер
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Пьетро Боер
№63
Вратарь
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Ближайший матч
Рома - Болонья
Команда
Рома
Гражданство
Италия
Возраст
19
Рост
193
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
лига конференций
италия. кубок
01.05.2022
01 мая 2022
вс
21:45
Рома
-:-
Болонья
01.05.2022
01 мая 2022
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
-
Болонья
-
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
17:00
Рома
0 : 0
Дженоа
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
0
Дженоа
0
был в запасе
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
20:00
Рома
1 : 0
Кальяри
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1
Кальяри
0
был в запасе
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
20:30
Рома
3 : 4
Ювентус
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
3
Ювентус
4
был в запасе
13.12.2021
13 дек. 2021
пн
22:45
Рома
2 : 0
Специя
13.12.2021
13 дек. 2021
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Специя
0
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
20:00
Рома
0 : 3
Интер
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
0
Интер
3
был в запасе
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
20:00
Рома
1 : 0
Торино
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1
Торино
0
был в запасе
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
1
Милан
2
был в запасе
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
19:00
Рома
0 : 0
Наполи
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
Наполи
0
был в запасе
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
21:45
Рома
1 : 0
Удинезе
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
1
Удинезе
0
был в запасе
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
21:45
Рома
2 : 1
Сассуоло
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2
Сассуоло
1
был в запасе
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
19:00
Интер
3 : 1
Рома
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
3
Рома
1
был в запасе
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
19:00
Сампдория
0 : 1
Рома
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Рома
1
был в запасе
13.03.2022
13 марта 2022
вс
20:00
Удинезе
1 : 1
Рома
13.03.2022
13 марта 2022
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
1
был в запасе
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
20:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
20:00
Эмполи
2 : 4
Рома
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
2
Рома
4
был в запасе
06.01.2022
06 янв. 2022
чт
20:30
Милан
3 : 1
Рома
06.01.2022
06 янв. 2022
чт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3
Рома
1
был в запасе
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
17:00
Аталанта
1 : 4
Рома
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1
Рома
4
был в запасе
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
20:30
Болонья
1 : 0
Рома
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
1
Рома
0
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
14:30
Венеция
3 : 2
Рома
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Венеция
3
Рома
2
был в запасе
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