Сиб Блондель
№22
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 18:30
Елгава
3 : 0
Слован
77'
77'
77'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Елгава
3
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд