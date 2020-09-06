Льюис Бланко
№20
Полузащитник
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Команда
Санта-Колома
Возраст
31
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
Андорра
0 : 1
Фарерские острова
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 88' - 90'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Андорра
0
Фарерские острова
1
минуты: 88' - 90' / Лига наций. Лига D, 2 тур