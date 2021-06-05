Ваган Бичахчян
№11
Полузащитник
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Команда
Жилина
Возраст
21
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
Швеция
3 : 1
Армения
64'
90'
64'
90'
64'
90'
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
64'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Швеция
3
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь