Бенедикт Хеведес
№5
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2020 08 марта 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020 08 марта 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
14'
14'
14'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
76'
76'
76'
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0
Локомотив
2
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Краснодар
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
4
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2
Тамбов
1
был в запасе