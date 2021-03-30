Benedek Varju
№2
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Нидерланды (мол.)
6 : 1
Венгрия (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Нидерланды (мол.)
6
Венгрия (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Венгрия (мол.)
1 : 2
Румыния (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Венгрия (мол.)
1
Румыния (мол.)
2
был в запасе