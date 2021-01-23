Ben Thompson
№8
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Миллуолл
0 : 3
Бристоль Сити
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Бристоль Сити
3
минуты: 1' - 77' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Борэм Вуд
0 : 2
Миллуолл
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борэм Вуд
0
Миллуолл
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала