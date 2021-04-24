Дени Бен
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Брест
Возраст
27
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
был в запасе